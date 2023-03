Sete mortos em ataque com drone a fábrica de armas na Síria

Sete pessoas, incluindo vários civis, morreram em um ataque com drone nesta quarta-feira (8) contra uma fábrica de armas pertencente a facções apoiadas pelo Irã no leste da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



Não ficou claro quem está por trás do ataque na província de Deir Ezzor, onde facções apoiadas pelo Irã têm influência e onde uma coalizão liderada pelos EUA e Israel já realizou ataques antes.



"Sete pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um ataque com drone contra uma fábrica de armas e um caminhão carregado com armas", ambos pertencentes a grupos apoiados pelo Irã, disse Rami Abdel Rahman, que dirige o OSDH com sede em Londres e uma vasta rede de informantes na Síria.



Três combatentes pró-iranianos do Afeganistão, três civis sírios e um sírio não identificado morreram, disse Abdel Rahman à AFP, acrescentando que o prédio atacado foi recentemente convertido em uma fábrica de armas.



Israel realizou repetidos ataques aéreos e com mísseis contra as forças do governo e seus aliados apoiados pelo Irã na Síria desde o início da guerra civil em 2011.



O ataque desta quarta-feira teve como alvo uma parte de Deir Ezzor que abriga residências de comandantes iranianos e altos funcionários do movimento libanês Hezbollah, além de um hospital iraniano para pacientes com cólera, disse Abdel Rahman.