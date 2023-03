O secretário-geral da ONU, António Guterres, assegurou em Kiev que é "crucial" prolongar o acordo sobre as exportações de cereais ucraniano alcançado com a Rússia, um pacto vital para o abastecimento mundial de alimentos que termina em 18 de março.



"Gostaria de destacar a importância crucial de estender (o acordo de grãos) em 18 de março e criar as condições para aproveitar ao máximo a infraestrutura de exportação", disse Guterres.