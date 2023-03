Quatro mortos e mais de 20 feridos em acidente de trem no Egito

O Ministério da Saúde do Egito informou nesta quarta-feira (08) que quatro pessoas morreram e 23 acabaram feridas no descarrilhamento de um trem na última terça-feira (07).



O incidente ocorreu na estação Qalyub, uma cidade situada no delta do Nilo, cerca de 15 quilômetros ao norte da capital.



O órgão havia divulgado no dia do acidente a morte de duas pessoas e o saldo de 16 feridos. Nesta quarta feira, anunciou no Facebook "um balanço final de quatro mortes e 23 feridos, distribuídos em vários hospitais".



Onze feridos puderam voltar para suas casas.



De acordo com a autoridade nacional de ferrovias egípcias, o maquinista avançou o trem "além da linha de chegada" quando entrava na estação, ignorando um sinal que o mandava parar.



"Isto provocou o descarrilhamento da locomotiva e do primeiro vagão", acrescentou em comunicado.



Na terça-feira, um fotógrafo da AFP registrou equipes de resgate nos carros, que parecem estar inclinados perto de uma área residencial.



O ministério da Solidariedade anunciou que as famílias das vítimas receberão 100.000 libras egípcias (US$ 3.200).



As ferrovias são um meio de transporte popular para os 105 milhões de habitantes do Egito, mas a vasta malha ferroviária neste país da África está em situação precária e os acidentes são frequentes.