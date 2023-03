Presidente da Câmara de Representantes dos EUA se reunirá com presidente de Taiwan

O presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, anunciou que se reunirá com a com a presidente de Taiwan na Califórnia e não descartou a possibilidade de visitar a ilha.



O governo de Tsai Ing-wen entregou à equipe de McCarthy dados de inteligência de que uma visita de uma figura política proeminente dos Estados Unidos poderia resultar em ameaças da China, informou o jornal Financial Times, que citou funcionários de alto escalão de Taiwan que pediram anonimato.



McCarthy confirmou os planos de reunião com Tsai nos Estados Unidos, mas afirmou aos jornalistas em Washington que o encontro não significa que ele não viajará a Taiwan.



"Isto não tem nada a ver com a minha viagem, se eu for para Taiwan", disse McCarthy, segundo a agência Bloomberg.



"A China não pode me dizer para onde e quando posso ir", acrescentou.



Taiwan vive sob constante ameaça de invasão da China, que considera a ilha parte de seu território e alerta reiteradamente sobre a intenção de retomar a área.



Em agosto, uma viagem da antecessora de McCarthy, a democrata Nancy Pelosi, provocou muitas críticas da China, que reagiu com as maiores manobras militares de sua história ao redor da ilha.