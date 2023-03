ONU diz que vídeo de soldado ucraniano executado parece 'autêntico'

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos afirmou, nesta quarta-feira (8), que o vídeo que mostra um soldado ucraniano prisioneiro executado depois de ter gritado "Glória à Ucrânia!" "parece autêntico".



"Temos conhecimento deste vídeo, publicado nas redes sociais, que mostra um soldado ucraniano fora de combate que aparentemente é executado pelas forças armadas russas. Com base em uma análise preliminar, acreditamos que o vídeo parece autêntico", afirmou um porta-voz do Alto Comissariado à AFP.



O vídeo, de cerca 12 segundos, mostra um homem com uniforme militar, mas desarmado, fumando um cigarro.



Outro homem, fora de cena, diz em russo "filmem".



"Glória à Ucrânia!", responde o ucraniano, e é imediatamente atingido por rajadas de metralhadora.



O homem atrás da câmera exclama: "Morra, desgraçado!".



A AFP não conseguiu verificar com fontes independentes onde e quando o vídeo foi gravado, nem se mostra, como afirmam as autoridades ucranianas, um prisioneiro sendo vítima de um crime de guerra.



O vídeo viralizou na segunda-feira e desde então surgiram publicações, fotos e desenhos em homenagem ao soldado, elogiando sua bravura e patriotismo.



O exército ucraniano prometeu na terça-feira vingar o soldado, identificado como Tymofiy Mykolayovych Shadura, segundo dados preliminares.