Ataque deixou cerca de 60 mortos em Burkina Faso em fevereiro, denuncia ONG

Cerca de 60 pessoas morreram durante um ataque de supostos jihadistas a uma comunidade no leste de Burkina Faso em fevereiro, revelou uma organização de direitos humanos nesta terça-feira (7).



Autoridades nacionais e regionais, no entanto, não responderam aos pedidos de comentário da AFP.



Em 26 de fevereiro "grupos terroristas armados invadiram a comunidade [Partiaga] matando, destruindo propriedade e roubando gado", disse, em um comunicado, o Movimento Burquinense pelos Direitos Humanos e dos Povos (MBDHP).



"Em ausência de qualquer intervenção das forças de segurança, o horror durou todo o dia, com [uma força voluntária de apoio] dominada rapidamente", indicou o movimento, segundo o qual "cerca de 60 pessoas morreram e outras estão desaparecidas".



O MBDHP criticou a ausência de um saldo oficial de fato. O governador da região oriental, onde fica Partiaga, Hubert Yameogo, disse na semana passada que um balanço seria determinado "o antes possível".



Segundo o MBDHP, o ataque causou grandes danos e um "deslocamento maciço" de pessoas, e a organização pediu às autoridades "segurança para a população e suas propriedades".



Após o ataque, os moradores locais descreveram o "horror" em sua comunidade, depois que o Exército se retirou e "abandonou a população".



A violência jihadista se intensificou em Burkina Faso desde início deste ano, com dezenas de civis e soldados mortos quase que semanalmente.



A violência atribuída a grupos ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico já deixou mais de 10.000 civis e soldados mortos desde 2015, segundo ONGs.