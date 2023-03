Acidente ferroviário deixa dois mortos e 16 feridos no Egito

Um acidente ferroviário deixou pelo menos dois mortos e 16 feridos nesta terça-feira (7) na estação de Caliubia, ao norte do Cairo, informou o Ministério da Saúde egípcio.



O estado de saúde dos feridos é estável, acrescentou.



A autoridade nacional de ferrovias informou que o acidente ocorreu quando o condutor de um trem de passageiros "ultrapassou o sinal vermelho e o trem avançou pela linha de chegada, atingindo o para-choque ao final da via".



"Isto provocou o descarrilamento da locomotiva e do primeiro vagão", acrescentou a fonte em nota.



O Egito, país de 100 milhões de habitantes, registrou várias colisões e descarrilamentos mortais que geraram indignação popular.



A população acusa as autoridades de negligência. Os acidentes costumam ser atribuídos a problemas de infraestrutura e manutenção.