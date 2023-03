Dois dos quatro americanos sequestrados no México são encontrados mortos

Dois dos quatro americanos sequestrados na última sexta-feira na cidade de Matamoros, no nordeste do México, foram encontrados mortos nesta terça (7), informaram autoridades mexicanas, que montaram uma operação para repatriar as vítimas.



A descoberta foi confirmada pelo governador do estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, em telefonema durante a conferência diária do presidente Andrés Manuel López Obrador, que anunciou a prisão de um suspeito.



"Dos quatro, há dois mortos", disse o governador do estado fronteiriço, segundo o qual os outros dois reféns estão vivos, um deles ferido. Autoridades não identificaram as vítimas.



Villarreal não detalhou as circunstâncias da descoberta, que ocorreu em uma área do subúrbio de Matamoros, a cerca de 15 km do centro e perto de uma estrada que une a localidade à praia Bagdad. Horas depois, uma caravana de cerca de 20 veículos, entre ambulâncias e caminhonetes de diferentes agências de segurança, deslocou-se da sede da promotoria até uma das pontes fronteiriças que ligam Matamoros à cidade americana de Brownsville.



"Corporações federais e estaduais, com pessoal do Consulado #EUA em #Matamoros, entregaram em ponte internacional dois cidadãos daquele país localizados hoje, após serem privados de liberdade no último dia 3 de março", tuitou o procurador estadual Irving Barrios, sem informar se os estrangeiros entregues foram os sobreviventes ou os mortos.



"Trabalharemos de perto com o governo mexicano para garantir que seja feita justiça neste caso", destacou o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.



Durante o sequestro, realizado por homens armados, também morreu uma cidadã mexicana, anunciaram autoridades ontem.



- México promete punição -



López Obrador lamentou as mortes e disse que o governo federal divulgará um relatório sobre o caso durante o dia.



"Lamentamos muito que isso esteja acontecendo em nosso país e enviamos nossas condolências às famílias das vítimas, aos amigos, ao povo dos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos (...). Vamos continuar nosso trabalho para garantir a paz, a tranquilidade", afirmou.



O presidente recebeu ontem o embaixador dos Estados Unidos, Ken Salazar, em seu gabinete, para discutir o caso.



- Inaceitáveis -



Os americanos foram sequestrados após cruzarem a fronteira na última sexta-feira para comprar remédios, segundo o presidente mexicano. A Casa Branca chamou ontem esses ataques de "inaceitáveis".



"Eles têm o direito de se manifestar como o fizeram porque não desejamos isso", respondeu López Obrador nesta terça-feira. "Estamos trabalhando todos os dias para garantir a paz, a tranquilidade e vamos continuar trabalhando."



As vítimas chegaram em um veículo branco com placa da Carolina do Norte, segundo um relatório anterior do FBI, a polícia federal americana, que ofereceu 50 mil dólares (cerca de 258 mil reais) a quem ajudasse a encontrar as vítimas e a prender os sequestradores.



"Pouco depois de atravessarem para o México, homens armados não identificados dispararam contra os passageiros do veículo. Os quatro americanos foram colocados em um carro e levados por homens armados", informou a instância policial.



- Área de alto risco -



Matamoros é afetada pela violência ligada ao narcotráfico e outras formas de crime organizado. As estradas de Tamaulipas estão entre as mais perigosas do México.



De fato, há vários meses os Estados Unidos mantêm um alerta para que seus cidadãos não viajem para aquele estado, devido a sequestros e outros crimes. Segundo esse alerta, a atividade do crime organizado inclui tiroteios, assassinatos, roubos, sequestros, desaparecimentos forçados, extorsões e agressões sexuais.



O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, reforçou ontem aos cidadãos dos Estados Unidos que o alerta continua em vigor. "Não viajem. Encorajamos os americanos a seguirem este conselho", disse.



Funcionários do consulado americano estão proibidos até mesmo de trafegar nas estradas secundárias da região.