A França registrou, nesta terça-feira (7), o protesto mais multitudinário contra a reforma da Previdência, impulsionada pelo presidente Emmanuel Macron, com 1,28 milhão de manifestantes, segundo o Ministério do Interior.



O sindicato CGT estimou, por sua vez, que 3,5 milhões de pessoas protestaram contra o projeto de adiar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. A mobilização superou a de 31 de janeiro, até então considerada a maior manifestação contra uma reforma social em três décadas no país.