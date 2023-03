Estados Unidos quer 'justiça' pela morte de americanos no México

Os Estados Unidos consideram "inaceitável" o sequestro de quatro americanos no México, dos quais dois foram encontrados mortos, e quer que "a justiça seja feita", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira (7).



"Vamos trabalhar em colaboração com o governo mexicano para garantir que a justiça seja feita neste caso", declarou Kirby à imprensa.



Os americanos foram sequestrados após cruzarem a fronteira entre EUA e México na última sexta-feira para comprar remédios, segundo o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



O FBI divulgou que ocorrido aconteceu na cidade fronteiriça de Matamoros, no nordeste do país.



De acordo com as autoridades mexicanas, homens armados não identificados dispararam contra os americanos e os sequestram. Dois foram encontrados mortos e dos dois restantes, um está ferido.



Kirby, no entanto, afirmou que os Estados Unidos não conhecem todos os detalhes sobre o ocorrido.



"Neste momento, nosso foco está sobre os quatro americanos e as famílias afetadas pelo ataque (...) Não temos esses quatro americanos de volta à sua terra natal", enfatizou.