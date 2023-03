Biden receberá presidente da Coreia do Sul em abril, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk Yeol, em uma visita diplomática em 26 de abril, informou a Casa Branca nesta terça-feira (7), em um momento em que os países intensificam a cooperação diante da ameaça armamentista da Coreia do Norte.



A visita, segunda desde que Biden assumiu o cargo no início de 2021, "destacará a importância e a força duradoura da aliança de ferro" entre esses dois países, de acordo com a Casa Branca.



Estados Unidos e Coreia do Sul tem realizado um número cada vez maior de exercícios militares conjuntos em meio às crescentes advertências de Pyongyang, que possui armas nucleares e realizou uma série de testes com este armamento nos últimos meses.



A Coreia do Norte, por sua vez, afirma que os programas de armas nucleares e mísseis visam sua autodefesa, enquanto critica os exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul como um projeto de invasão.



A visita de Yoon Suk Yeol, que inclui um jantar oficial na mansão presidencial em Washington, comemora os 70 anos das relações bilaterais, que, segundo a Casa Branca, são "fundamentais para promover a paz, a estabilidade e a prosperidade de nossos países, no Indo-Pacífico e também em todo o mundo".