Explosão em prédio comercial deixa 15 mortos em Bangladesh

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando uma explosão atingiu um prédio comercial na capital de Bangladesh, Dacca, nesta terça-feira (7), informou a polícia.



O incidente ocorreu em um bairro comercial da capital de Bangladesh, pouco antes das 17h no horário local (8h no horário de Brasília).



Vários andares do prédio e as paredes laterais foram destruídos na deflagração, que jogou entulhos na rua movimentada.



Mais de 100 pessoas com ferimentos na cabeça, fraturas e outras lesões foram atendidas no Dacca Medical College Hospital, disse à AFP seu diretor, Nazmul Islam.



"Pelo menos 15 pessoas morreram, entra elas, duas mulheres", informou.



Mais de 150 bombeiros atuam no local, disse um porta-voz da guarnição.



"Nossos agentes estão investigando se foi um ato de sabotagem ou um acidente", acrescentou o comissário de polícia Khandaker Golam Faruq.



Um motorista de ônibus contou que 30 passageiros ficaram feridos, pois o veículo estava em frente ao prédio quando ocorreu a explosão.



Embora a causa ainda seja desconhecida, tais explosões são comuns no país, onde o respeito às normas de segurança costuma ser negligente.