Explosão em prédio comercial deixa 11 mortos em Bangladesh

Onze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando uma explosão atingiu um prédio comercial na capital de Bangladesh, Dacca, nesta terça-feira (7), informou a polícia.



O incidente ocorreu em um bairro comercial da capital de Bangladesh, pouco antes das 17h locais da tarde (8h no horário de Brasília). O prédio de 7 andares teve o quarto e o quinto andar afetados.



De acordo com o inspetor de polícia Bacchu Mia, pelo menos 45 pessoas foram levadas ao hospital e 11 não resistiram aos ferimentos.



Um homem que testemunhou o ocorrido contou aos repórteres que a explosão estourou janelas e danificou uma das paredes do prédio.



"Havia pessoas no chão. Tive que sair pela janela", disse.



Embora a causa ainda seja desconhecida, tais explosões são comuns no país, onde o respeito às normas de segurança costuma ser negligente.