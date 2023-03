Tribunal russo condena estudante à prisão por 'informações falsas' sobre exército

Um tribunal de Moscou condenou nesta terça-feira (7) um estudante russo a oito anos e meio de prisão por postar no Telegram informações consideradas "falsas" sobre o exército, um crime usado contra as críticas ao conflito na Ucrânia.



Dmitri Ivanov, um estudante de 23 anos da faculdade de Matemática e Ciência da computação da Universidade Lomonosov de Moscou, foi considerado culpado de espalhar "informações falsas sobre o exército russo com base no ódio político", informou a agência oficial TASS citando a instância judicial.



Este crime, introduzido após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, já foi usado em várias ocasiões para condenar a penas de prisão significativas pessoas que criticaram publicamente o conflito.



Em um canal do Telegram criado para denunciar violações dos direitos dos estudantes, Ivanov publicou mensagens críticas contra a operação russa no país vizinho e compartilhou declarações do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



O aluno se declarou inocente durante todo o processo.



A ofensiva russa na Ucrânia é oficialmente descrita na Rússia como uma "operação militar especial".



As autoridades introduziram uma lei que prevê até 15 anos de prisão para a publicação de informações consideradas "falsas" sobre as forças armadas do país.



Milhares de russos que criticaram publicamente o conflito ou abusos supostamente cometidos por soldados de Moscou na Ucrânia foram julgados e condenados a pagar multas por essas novas leis.



Além disso, dezenas de outros, muitas vezes processados criminalmente após receberem suas multas, também foram condenados a pesadas penas de prisão ou aguardam julgamento.



No início de dezembro, o membro da oposição Ilya Yashin foi condenado a oito anos e meio de prisão por criticar no YouTube a ofensiva militar na Ucrânia.



