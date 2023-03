França reembolsará coletor menstrual a menores de 25 anos

A França reembolsará os absorventes reutilizáveis, como roupas íntimas absorventes e coletores menstruais, para mulheres com menos de 25 anos de idade a partir de 2024, anunciou a primeira-ministra Élisabeth Borne.



"É impensável que as mulheres não possam obter a proteção de que precisam", disse Borne ao France 5 na noite de segunda-feira, dois dias antes do Dia Internacional da Mulher.



A Segurança Social vai reembolsar a compra destes produtos menstruais na farmácia e a medida será incluída no orçamento de 2024, explicou a chefe de governo centrista.



"Com este novo progresso social, intensificamos nossa luta contra a precariedade menstrual", tuitou o ministro da Saúde, François Braun.



Desde 1º de janeiro, os preservativos são gratuitos para menores de 26 anos, assim como os anticoncepcionais de emergência para todas as mulheres, sem receita médica.