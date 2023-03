Grevistas bloqueiam refinarias na França

O transporte de combustível está bloqueado em todas as refinarias da França como parte do sexto dia de protestos contra o impopular projeto de reforma da Previdência, anunciou o sindicato CGT-Química nesta terça-feira (7).



As refinarias da TotalEnergies, Esso-ExxonMobil e Petroineos foram afetadas pela greve convocada por todos os sindicatos do país.



Condutores de trens e metrô, caminhoneiros e funcionários do setor de energia aderiram à greve.



Dois em cada três franceses, de acordo com as pesquisas, são contrários ao projeto do presidente Emmanuel Macron de elevar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e de antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos (e não 42, como atualmente) para receber pensão integral.