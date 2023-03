Petróleo fecha em alta à espera de novidades na política monetária dos EUA

Os preços do petróleo, que abriram em baixa nesta segunda-feira (6) devido às previsões de um crescimento menor do que o esperado da China, recuperaram-se durante o dia, em um mercado que espera sinais sobre a política monetária dos Estados Unidos.



O barril do Brent para entrega em maio subiu 35 centavos (0,41%), para 86,18 dólares, em Londres. Já o barril de referência nos EUA, West Texas Intermediate (WTI), para entrega em abril subiu 78 centavos (0,98%), para 80,46 dólares, em Nova York.



Os preços do petróleo começaram o dia em baixa, depois da publicação, na China, de previsões de crescimento de 5% em 2023, um dos indicadores mais modestos em décadas, menor do que o esperado pelos investidores. Contudo, as cotações se recuperaram no decorrer da jornada.



Esta semana, os mercados aguardam com expectativa a audiência do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, no Congresso americano e a publicação do relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos em fevereiro.



Para Edward Moya, da corretora Oanda, o petróleo recuperou seu impulso graças ao otimismo do mercado envolvendo "a possibilidade de que o Fed não provoque um 'hard landing' [pouso forçado]" da economia com seus aumentos dos juros.