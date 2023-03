Ucrânia enviará reforços para defender Bakhmut

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ordenou, nesta segunda-feira (6), o reforço da defesa de Bakhmut, epicentro dos combates no leste do país, colocando um ponto final nas especulações sobre uma retirada diante das tropas russas, que buscam cercar esta cidade simbólica.



"Pedi ao Estado-Maior para encontrar as forças apropriadas para ajudar os rapazes em Bakhmut", disse Zelensky em sua habitual mensagem noturna, na qual afirmou que "nenhuma parte da Ucrânia pode ser deixada" nas mãos dos russos.



A cidade, que antes da guerra tinha cerca de 70.000 habitantes, tornou-se um símbolo da luta russo-ucraniana pelo controle da região industrial do Donbass devido à duração da batalha e às grandes perdas sofridas por ambos os lados.



Mais cedo, o conselheiro da Presidência ucraniana Mikhailo Podoliak declarou à AFP que "há consenso entre os militares sobre a necessidade de continuar defendendo a cidade e esgotando as forças inimigas".



Podoliak acrescentou que, até o momento, nenhuma decisão foi tomada sobre uma possível retirada ucraniana da cidade, que ganhou um valor simbólico além de seu interesse estratégico.



Mas, caso as tropas ucranianas decidam abandonar o local, a defesa de Bakhmut terá sido "um grande êxito estratégico", garantiu.



Segundo ele, "a defesa de Bakhmut alcançou seus objetivos", ao esgotar as forças russas e dar tempo para que o exército ucraniano forme "dezenas de milhares de soldados para preparar uma contraofensiva".



Uma autoridade do alto escalão ucraniano, que pediu anonimato, afirmou que, em função das posições das tropas de Kiev perto de Bakhmut, "é impossível cercar a cidade".



- Ameaça de cerco -



As tropas russas avançaram ao norte e ao sul da cidade nas últimas semanas, cortando três das quatro rotas de abastecimento ucranianas e deixando como única saída a rota mais a oeste, para Chasiv Yar.



Embora alguns analistas questionem a importância desta cidade agora devastada no conflito, o ISW acredita que a defesa de Bakhmut ainda faz "sentido estratégico" porque "continua esgotando tropas e equipamentos russos".



- Prigozhin volta a pedir munições -



Do lado russo, o fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, acusou o Exército pela segunda vez em menos de duas semanas de não enviar munição suficiente para seus mercenários.



Segundo ele, o atraso só pode ser devido a dois motivos, "burocracia comum ou traição".



Em um vídeo publicado no fim de semana, Prigozhin disse que "se o Wagner agora se retirar de Bakhmut, toda a frente entrará em colapso".



No mês passado, Prigozhin atacou o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, acusando-os de cometer "traição" ao se recusarem a fornecer munição ao Wagner.



O ministro Shoigu visitou a cidade de Mariupol, devastada pelo longo cerco de seu exército no ano passado. Segundo o exército russo, Shoigu inspecionou as obras de reconstrução da cidade portuária.



Em sua terceira viagem à zona de conflito, o ministro visitou um centro médico, um centro de resgate e uma nova área residencial com 12 edifícios.



O governo russo apresentou em meados do ano passado um plano para reconstruir Mariupol em três anos, uma meta que parece ambiciosa dada a magnitude da destruição.



Por outro lado, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu uma investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI) após a divulgação de um vídeo em que um prisioneiro de guerra ucraniano aparece sendo executado por soldados russos.



"É imperativo que [o promotor do TPI] Karim Khan abra uma investigação imediata sobre este odioso crime de guerra", disse.



Na gravação, que não pôde ser verificada pela AFP, é possível ver o que parece ser um soldado em pé em uma trincheira fumando um cigarro, baleado com uma arma automática após dizer "Glória à Ucrânia".



Moscou e Kiev se acusaram repetidamente de matar prisioneiros de guerra, desde que a invasão russa da Ucrânia começou em fevereiro de 2022.