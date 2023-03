México e EUA procuram 4 americanos sequestrados após cruzarem fronteira

México e Estados Unidos estão trabalhando em conjunto para localizar quatro americanos sequestrados na última sexta-feira (3), na cidade mexicana de Matamoros (noroeste), ocasião na qual uma mulher morreu, informaram autoridades de ambos os países nesta segunda-feira (6).



"Todo o governo está lá trabalhando" na busca, disse o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmando o sequestro em sua habitual coletiva de imprensa.



"Este tipo de ataque é inaceitável", declarou, por sua vez, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em uma sessão informativa, acrescentando que o governo do presidente Joe Biden está "acompanhando de perto" o caso.



Durante o sequestro, morreu uma cidadã mexicana, confirmou o promotor de Tamaulipas, Irving Barrios, reforçando que há ações em andamento para localizar as vítimas e descobrir as circunstâncias do ocorrido.



"O compromisso é localizar os cidadãos, esclarecer os fatos e encontrar os prováveis autores", afirmou Barrios em coletiva em Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.



Por enquanto, as investigações estão focadas na análise dos dois veículos envolvidos no sequestro, no levantamento de impressões digitais e na revisão das câmeras de segurança públicas e privadas que registaram a agressão.



De acordo com López Obrador, as vítimas são cidadãos americanos que "cruzavam a fronteira para comprar remédios no México e houve confronto entre grupos e eles foram presos".



Os americanos chegaram a Matamoros, no estado de Tamaulipas, na sexta-feira, a bordo de uma minivan branca com placa da Carolina do Norte, anunciou o FBI no domingo.



"Pouco depois de entrarem no México, homens armados não identificados dispararam contra os passageiros do veículo. Os quatro americanos foram colocados em um carro e levados" por eles, acrescentou o departamento de investigação.



- México trabalha com o FBI -



O presidente mexicano destacou que o FBI está trabalhando com a Secretaria de Segurança do país e mantém "comunicação" com a chefe desse escritório, Rosa Icela Rodríguez.



O embaixador dos Estados Unidos, Ken Salazar, se reuniu nesta segunda com López Obrador, mas saiu do palácio do governo sem falar com a imprensa.



Anteriormente, Salazar afirmou em comunicado que "várias agências da Justiça americana" estão colaborando com as autoridades mexicanas "para conseguir o retorno seguro" de seus compatriotas.



O FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 50.000 (aproximadamente R$ 260.000) para ajudar a resgatar as vítimas - cujas identidades não foram reveladas - e prender os suspeitos.



O município de Matamoros, no noroeste do país, faz fronteira com os Estados Unidos e tem tido casos recorrentes de violência ligada ao tráfico de drogas e outras formas de crime organizado.



As rodovias de Tamaulipas estão entre as mais perigosas do país devido à ameaça de sequestro e extorsão por facções criminosas.



Há vários meses, os Estados Unidos mantêm um alerta para que seus cidadãos se abstenham de viajar para esse estado mexicano, devido a atividades do crime organizado que incluem tiroteios, assassinatos, roubos, sequestros, desaparecimentos forçados, extorsões e agressões sexuais.



Nesta segunda, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, recordou aos seus cidadãos que continua em vigor o alerta de viagem para Tamaulipas. "Não viajem. Encorajamos os americanos a seguir este conselho", declarou.



Até mesmo funcionários do consulado estão proibidos de transitar pelas estradas vicinais da região.