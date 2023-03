Exército ucraniano chega a 'consenso' para 'continuar defendendo' Bakhmut

Existe "consenso" no Exército da Ucrânia para "continuar defendendo" Bakhmut, epicentro dos combates no leste do país, apesar do risco de o Exército russo cercar por completo esta cidade, declarou, nesta segunda-feira (6) à AFP, um conselheiro da Presidência ucraniana.



"Há consenso entre os militares sobre a necessidade de continuar defendendo a cidade e esgotando as forças inimigas, ao mesmo tempo em que se constroem novas linhas de defesa em paralelo, caso a situação mude", disse Mikhailo Podoliak.



Segundo ele, "a defesa de Bakhmut alcançou seus objetivos", ao esgotar as forças russas e dar tempo ao exército ucraniano para treinar "dezenas de milhares de soldados, com os quais prepara uma contraofensiva".



"Embora os comandos militares decidam em um momento dado se mover para posições mais vantajosas, a defesa de Bakhmut terá sido um grande sucesso estratégico", avaliou Podoliak.



O conselheiro informou, no entanto, que por enquanto não foi tomada nenhuma decisão sobre uma eventual retirada ucraniana de Bakhmut.



Ao contrário, o comando militar ucraniano anunciou nesta segunda a intenção de "reforçar" suas posições em Bakhmut, onde tanto a parte ucraniana quanto a russa sofreram perdas humanas significativas nos últimos meses.



As tropas russas avançaram nas últimas semanas para o norte e o sul da cidade, e bloquearam três das quatro rodovias que serviam para o abastecimento das tropas ucranianas.