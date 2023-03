México e EUA procuram 4 americanos sequestrados após cruzarem fronteira

México e Estados Unidos estão trabalhando em conjunto para localizar quatro americanos sequestrados na última sexta-feira (3), na cidade mexicana de Matamoros (noroeste), ocasião na qual uma pessoa morreu, informaram autoridades de ambos os países nesta segunda-feira (6).



"Todo o governo está lá trabalhando", disse o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmando o sequestro em sua habitual coletiva de imprensa.



O embaixador americano no México, Ken Salazar, anunciou, nesta segunda-feira, que um cidadão mexicano morreu durante a ação.



De acordo com López Obrador, as vítimas são cidadãos americanos que "cruzavam a fronteira para comprar remédios no México e houve confronto entre grupos e eles foram presos".



Os americanos chegaram a Matamoros, no estado de Tamaulipas, na sexta-feira, a bordo de uma minivan branca com placa da Carolina do Norte, anunciou o FBI no domingo.



"Pouco depois de entrarem no México, homens armados não identificados dispararam contra os passageiros do veículo. Os quatro americanos foram colocados em um carro e levados" por eles, acrescentou o departamento de investigação.



- México trabalha com o FBI -



O presidente mexicano destacou que o FBI está trabalhando com a Secretaria de Segurança do país e mantém "comunicação" com a chefe desse escritório, Rosa Icela Rodríguez.



Salazar, por sua vez, afirmou que "várias agências da Justiça americana" estão colaborando com as autoridades mexicanas "para conseguir o retorno seguro" de seus compatriotas.



O FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 50.000 (aproximadamente R$ 260.000) para ajudar a resgatar as vítimas não identificadas e prender os suspeitos.



O município de Matamoros, no noroeste do país, faz fronteira com os Estados Unidos e tem tido casos recorrentes de violência ligada ao tráfico de drogas e outras formas de crime organizado.



As rodovias de Tamaulipas estão entre as mais perigosas do país devido à ameaça de sequestro e extorsão por facções criminosas.



Há vários meses, os Estados Unidos mantêm um alerta para que seus cidadãos se abstenham de viajar para esse estado mexicano, devido a atividades do crime organizado que incluem tiroteios, assassinatos, roubos, sequestros, desaparecimentos forçados, extorsões e agressões sexuais.



Até mesmo funcionários do consulado estão proibidos de transitar pelas estradas vicinais da região.