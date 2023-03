Kiev pede ao TPI que investigue vídeo de execução de soldado ucraniano

O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI), nesta segunda-feira (6), que investigue um vídeo em que, segundo ele, um prisioneiro ucraniano é executado por soldados russos.



"Vídeo horrível de um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, executado pelas forças russas simplesmente por dizer 'Glória à Ucrânia'. Outra prova do caráter genocida desta guerra", reagiu o chanceler ucraniano no Twitter.



"É imperativo que [o promotor do TPI] Karim Khan abra uma investigação imediata sobre este odioso crime de guerra", acrescentou, insistindo em que "os autores desses atos devem ser levados à Justiça".



Kuleba fez referência a um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira, em que aparentemente vê-se um soldado parado em uma trincheira fumando um cigarro e sendo executado com uma arma automática após dizer "Glória à Ucrânia".



A AFP não pôde verificar de forma independente nem onde, nem quando as imagens foram gravadas, tampouco se mostravam, como afirmam as autoridades ucranianas, um prisioneiro de guerra ucraniano.



Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou e Kiev acusam-se repetidamente de matar prisioneiros de guerra.