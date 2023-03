Dois soldados morrem em rio após fugirem de protestos no Peru

Dois soldados morreram e quatro estão desaparecidos desde domingo (5), quando tentavam fugir, por um rio, de manifestantes que protestavam contra o governo, na região andina de Puno, no sul do Peru, segundo balanço atualizado do Ministério da Defesa.



Mergulhadores da Marinha localizaram os corpos dos cabos "Franz Canazas e Alex Quispe" no rio Ilave", segundo informação oficial divulgada nesta segunda-feira (6).



Em relatório anterior, as Forças Armadas relataram a morte de Canazas e o desaparecimento de outros cinco militares uniformizados.



O trabalho de buscas "será realizado de forma ininterrupta e não terminará até que todos os soldados desaparecidos sejam encontrados", disse o ministério.



O grupo de soldados se perdeu nas águas do rio Ilave, afluente do lago Titicaca, na região sul andina de Puno, na fronteira com a Bolívia.



Os soldados fugiam de manifestantes que os atacaram com estilingues e paus no contexto de protestos camponeses contra o governo da presidente Dina Boluarte, que substituiu Pedro Castillo depois que ele foi deposto pelo Congresso em 7 de dezembro.



A patrulha se deslocava de Ilave para a cidade de Juli, também em Puno, onde houve confrontos no sábado que deixaram ao menos 16 feridos entre civis e militares e uma delegacia incendiada.