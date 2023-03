Chuva e deslizamentos de terra deixam ao menos 15 mortos na Indonésia

Ao menos 15 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após chuvas torrenciais e deslizamentos de terra nesta segunda-feira (6) em uma das ilhas mais remotas da Indonésia, disseram as autoridades.



"Fomos informados que 50 pessoas estão desaparecidas e 15 pessoas mortas foram retiradas", disse à AFP Abdul Rahman, chefe da agência de busca e resgate do arquipélago de Natuna. Um balanço anterior informava 11 mortes.



A Agência Nacional de Mitigação de Desastres divulgou imagens que mostram como a lama e os escombros cobriram completamente as casas localizadas perto de um penhasco, na ilha de Serasan, entre Bornéu e a Malásia continental.



A distância da cidade onde ocorreu um deslizamento de terra na província de Riau complicou os esforços de resgate, segundo as autoridades.



O porta-voz da agência de desastres das ilhas Riau, Junainah, explicou que a rede de comunicação na área afetada foi cortada, dificultando a obtenção de informações.



"O clima é imprevisível. O vento é forte e as ondas são altas", disse o oficial, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.



A Indonésia, um país insular, é propensa a deslizamentos de terra durante a estação chuvosa, agravados em alguns lugares pelo desmatamento.