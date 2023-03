Mudança climática pode custar US$ 1 trilhão à Alemanha até 2050

A multiplicação de fenômenos climáticos extremos, consequências da mudança climática, pode custar à Alemanha um trilhão de dólares (cerca de R$ 5,2 trilhões) até 2050, segundo um estudo encomendado pelo governo federal e publicado nesta segunda-feira (6).



As consequências da mudança climática, como inundações ou ondas de calor, podem gerar um trilhão de dólares em custos para a maior economia da Europa se medidas de adaptação não forem tomadas, segundo o relatório.



Este valor não passa de uma "estimativa baixa" das possíveis repercussões, acrescentou o Ministério da Economia e Clima, porque o modelo analítico usado para o estudo não conseguiu levar em consideração todas as possíveis implicações da mudança climática.



As mortes adicionais, a degradação da qualidade de vida e a extinção de inúmeras espécies de animais e plantas não foram incluídas "apesar de sua importância primordial", disse o ministério.



Portanto, os custos reais das mudanças climáticas devem ser "significativamente maiores" do que as estimativas do estudo.