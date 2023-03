Líder opositora de Belarus é condenada a 15 anos de prisão

Um tribunal de Belarus condenou a 15 anos de prisão, em um julgamento à revelia, a principal líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que está exilada na Lituânia devido à repressão exercida pelo regime de Alexander Lukashenko.



De acordo com a agência estatal de notícias Belta e a organização de defesa dos direitos humanos Viasna, outro opositor, Pavel Latushko, foi condenado a 18 anos de prisão no mesmo processo. E três pessoas foram condenadas a 12 anos de prisão.



Tikhanovskaya reagiu rapidamente no Twitter.



"Hoje não penso na minha própria sentença. Penso nos milhares de inocentes, de detentos condenados a verdadeiras penas de prisão", escreveu.



"Não vou parar até que cada um deles seja libertado", prometeu.



Durante o processo, que não teve transparência, Tikhanovskaya foi alvo de uma dezena de acusações, incluindo "conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional".



Na semana passada, a Promotoria havia solicitado pena de 19 anos de prisão para a opositora de 40 anos.



As condenações dos opositores acontece em um contexto de aprofundamento da repressão em Belarus, uma ex-república soviética governada com mão de ferro há três décadas por Lukashenko.



Na sexta-feira, Ales Bialiatski, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, foi condenado a 10 anos de prisão. Ele continua em Belarus e está detido desde 2021.



- Onda de repressão -



Em uma entrevista concedida à AFP em janeiro, Tikhanovskaya chamou de "farsa" o processo contra ela, que também considera uma "vingança pessoal" de Lukashenko por ter questionado sua autoridade em 2020.



A repressão ganhou força após um movimento histórico de protestos em 2020, após a polêmica reeleição de Lukashenko em pleito marcado por denúncias de fraudes, de acordo com observadores.



Os protestos resultaram em milhares de detenções, denúncias de tortura e manifestantes mortos. Muitas pessoas foram condenadas a penas severas ou obrigadas a seguir para o exílio.



Tikhanovskaya disputou as eleições em 2020 para representar seu marido, Serguei Tikhanovski, que está preso. Durante a campanha, ela reuniu multidões em todo o país, o que gerou a esperança de uma mudança.



Forçada ao exílio, esta mulher que entrou para a política se apresentando como uma simples dona de casa, agora é a face do movimento democrático em Belarus e inimiga de um regime cujos abusos denuncia incansavelmente.



O marido de Tikhanovskaya é um blogueiro popular que criticou duramente Lukashenko e foi condenado em dezembro de 2021 a 18 anos de prisão por "organizar distúrbios em massa" e por "incitar o ódio na sociedade".



De acordo com a ONG Viasna, Belarus tinha 1.461 prisioneiros políticos em 1º de março.



Os países ocidentais adotaram várias sanções contra Belarus pela repressão das manifestações de 2020, mas o regime ainda conta com o apoio inflexível da Rússia.



Em troca, Belarus aceitou servir de base de retaguarda para as tropas russas no conflito na Ucrânia. Até o momento, porém, seu Exército não participou diretamente dos combates.