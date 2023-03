Universidades retomam as aulas no Afeganistão; veto às mulheres persiste

As universidades do Afeganistão retomaram as aulas nesta segunda-feira (6), após o recesso de inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), mas apenas os homens retornaram às salas, porque as alunas permanecem vetadas dos centros de ensino superior pelo governo Talibã.



A proibição de frequentar a universidade é uma de várias restrições impostas às mulheres pelo Talibã desde que o movimento fundamentalista retornou ao poder, em agosto de 2021.



A discriminação das mulheres no Afeganistão foi criticada ao redor do planeta, inclusive em países muçulmanos.



"É de partir o coração ver os homens seguindo para a universidade, enquanto nós temos que ficar em casa", lamentou Rahela, 22 anos, moradora da província central de Ghor.



"Isto é discriminação de gênero contra as mulheres porque o Islã nos permite buscar o ensino superior. Ninguém deve nos impedir de aprender", acrescentou.



O governo Talibã impôs a proibição depois de acusar as alunas de ignorar o rígido código de vestimenta para as mulheres e a exigência de serem acompanhadas por um parente do sexo masculino na ida e na volta do campus.



Antes do veto, a maioria das universidades já havia adotado entradas e salas de aula segregadas por gênero. E as mulheres só tinham aulas com professoras ou homens idosos.



"É doloroso observar que milhares de garotas estão privadas do acesso à educação", declarou Mohamad Haseeb Habibzadah, estudante de Ciência da Computação na Universidade de Herat.



Em Cabul, Ejatullah Nejati, estudante de Engenharia", disse que as mulheres têm o direito fundamental ao ensino.



"Mesmo que frequentem as aulas em dias separados, isto não é um problema. Elas têm direito à educação", afirmou Nejati ao chegar ao campus.



- Medo do governo -



"Eu sinto como se fosse um ser inferior", disse Negah Jan, uma estudante do leste do Afeganistão. "É decepcionante quando você tem sonhos, mas está confinada entre quatro paredes e é obrigada a servir", disse ela.



Waheeda Durrani, que antes da proibição estudava Jornalismo em Herat, afirmou que o governo Talibã deseja que as jovens continuem sem receber educação.



"Se as meninas e mulheres afegãs receberem educação, elas nunca aceitarão um governo que explora o Islã e o Alcorão", disse. "Elas defenderão seus direitos. Esse é o medo do governo".



Vários líderes talibãs afirmaram que a proibição às mulheres é temporária, mas também não autorizaram o retorno das jovens às escolas do Ensino Médio, fechadas há mais de um ano.



O governo apresentou várias alegações para o fechamento dos centros de ensino, que vão da falta de recursos até a necessidade de tempo para ajustar o currículo aos ensinamentos islâmicos.



A realidade, de acordo com algumas fontes do Talibã, é que os clérigos ultraconservadores que aconselham o líder supremo do Afeganistão, Hibatullah Akhundzada, são profundamente céticos a respeito da educação moderna para as mulheres.



Desde que retornou ao poder, o Talibã excluiu as mulheres da vida pública. Elas foram afastadas de muitos empregos públicos e muitas são relegadas a permanecer em casa, recebendo uma fração de seu salário.



Também são vetadas de frequentar parques, feiras, academias e banheiros públicos. E devem cobrir todo o corpo em público.



Richard Bennett, relator especial da ONU sobre os direitos humanos no Afeganistão, destacou que a intenção do Talibã é desrespeitar os direitos de mulheres e meninas para "apagá-las da vida pública".



"Isto pode constituir um crime de perseguição de gênero, pelo qual as autoridades podem ser responsabilizadas", disse.



A comunidade internacional insiste que o direito de educação das mulheres deve fazer parte das negociações sobre a ajuda ao país e o reconhecimento do regime Talibã.



Até o momento nenhum país reconheceu o governo Talibã.