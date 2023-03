Exército ucraniano planeja reforçar posições em Bakhmut

O exército ucraniano planeja "reforçar" suas posições em Bakhmut, epicentro dos combates com as tropas russas no leste do país, informou a presidência da Ucrânia, em um momento de especulações sobre uma possível retirada das forças de Kiev desta localidade.



Os comandantes das forças ucranianas "se pronunciaram a favor de prosseguir com as operações de defesa e de um reforço de nossas posições em Bakhmut", durante uma reunião com o presidente Volodimir Zelensky, informou a presidência em um comunicado.



A Rússia tenta, desde meados de 2022, conquistar Bakhmut, cidade no leste da Ucrânia que tinha cerca de 70 mil habitantes antes da invasão russa há um ano, em uma batalha que deixa grandes perdas para ambos os lados.



As forças russas avançaram pela cidade nos últimos dias, ameaçando cercá-la, mas os ucranianos continuam na defesa.



O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um centro de pesquisas com sede nos Estados Unidos, afirmou no domingo que é "provável que as forças ucranianas estejam conduzindo uma retirada tática limitada" em Bakhmut.



Embora alguns analistas questionem a importância desta cidade agora devastada no conflito, o ISW acredita que a defesa de Bakhmut ainda faz "sentido estratégico", pois "continua esgotando as tropas e equipamentos russos".



"É improvável que as forças ucranianas se retirem de uma vez só de Bakhmut. É possível que continuem uma retirada gradual durante os combates, para exaurir as forças russas com combates urbanos", onde os defensores geralmente têm vantagem, disse o ISW.