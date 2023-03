Noruega registra lucro recorde com petróleo e gás em 2022

A Noruega registrou lucro recorde com petróleo e gás no ano passado, principalmente por causa da guerra na Ucrânia, que provocou a disparada nos preços do gás na Europa, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (6).



O Estado norueguês arrecadou 1,45 trilhão de coroas (131 bilhões de euros, 139,4 bilhões de dólares) graças aos hidrocarbonetos, "de longe o maior valor já registrado", segundo o Instituto Norueguês de Estatísticas (SSB).



O valor é quase o triplo dos que foi registrado em 2021 (498 bilhões de coroas).



Devido à redução da oferta de gás russo e ao aumento das próprias exportações, a Noruega virou em 2022 o maior fornecedor de gás natural da Europa. O país também foi beneficiado pelo aumento dos preços, que bateu recordes no verão (hemisfério norte).



O governo norueguês decidiu destinar 75 bilhões de coroas (6,8 bilhões de euros, 7,2 bilhões de dólares) em ajuda civil e militar à Ucrânia no período 2023-2027, ou seja, 15 bilhões de coroas por ano.



Em 2022, Oslo concedeu um bilhão de euros em ajuda a Kiev.



O Estado norueguês obtém suas receitas de petróleo e gás com impostos sobre empresas de petróleo e com suas participações diretas em campos de petróleo e gás e em infraestrutura (como gasodutos) e dividendos da gigante de energia Equinor, da qual possui 67% das ações.



