Ministro da Defesa da Rússia inspeciona obras no leste da Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, visitou a área de operações russas na Ucrânia para inspecionar as obras de reconstrução na região do Donbass, anunciou o exército russo em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.



No sábado, as Forças Armadas russas informaram que Shoigu havia inspecionado um "posto de comando" na frente de batalha no leste da Ucrânia, coincidindo com uma batalha violenta pelo controle de Bakhmut.



"Durante um deslocamento à zona da operação militar especial, Shoigu inspecionou áreas em que foram reconstruídas infraestruturas e novas obras, em Mariupol", afirma o comunicado, que não revela a data da visita.



Em Mariupol, o ministro visitou um centro médico, o centro de resgates e um novo bairro residencial de 12 edifícios. Também foi informado sobre a construção de escolas na cidade portuária, que foi cercada por meses antes de cair sob controle de Moscou, em maio do ano passado, acrescenta a nota.



Shoigu também recebeu um relatório sobre a construção de um aqueduto que ligará a República Popular de Donetsk (leste da Ucrânia) à região russa de Rostov, segundo a mesma fonte.



Os combates prosseguem na região de Donetsk pelo controle de Bakhmut, uma cidade de importância estratégica limitada, mas que virou símbolo do conflito. Ucranianos e russos estão em combate há meses para tentar administrar a localidade.



No fim de dezembro, Shoigu fez duas visitas do mesmo tipo à área da "operação especial" na Ucrânia.