Atentado suicida mata nove policiais no Paquistão

Nove policiais morreram e 16 ficaram feridos em um atentado suicida nesta segunda-feira (6) contra um caminhão das forças de segurança no sudoeste do Paquistão, informaram as autoridades locais.



"O homem-bomba pilotava uma motocicleta e atingiu o caminhão por trás", afirmou Abdul Hai Aamir, policial de Dhadar, distrito de Kacchi, local do ataque.



Oito feridos estão em condição crítica, segundo fontes médicas.



Dhadar fica 120 km ao sudeste de Quetta, capital da província de Baluchistão.



Os policiais retornavam de um distrito vizinho, onde participaram da equipe de segurança de uma feira agrícola, informou à AFP o chefe de polícia do distrito de Kacchi, Mehmood Notezai.



Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, é a maior, mais pobre e menos povoada província do país, na fronteira com Afeganistão e Irã.



A região é cenário de violência étnica, sectária e separatista.



A polícia é alvo frequente dos movimentos rebeldes locais ou dos talibãs paquistaneses do 'Tehreek-e-Taliban Pakistan' (Movimento dos Talibãs Paquistaneses, TTP).