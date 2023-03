Festival expõe na Califórnia obras de americano morto em operação policial

No deserto da Califórnia, fotos do pôr do sol e de pontes de aço podem ser vistas em outdoors ao longo da estrada que leva a Palm Springs. Tratam-se de obras do americano Tire Nichols, fotógrafo negro de 29 anos morto em uma operação policial violenta que comoveu os Estados Unidos no fim de janeiro.



A exposição faz parte do projeto Desert X, uma proposta artística famosa por suas instalações gigantes ao ar livre, muitas vezes carregadas de mensagens políticas, que têm como cenário as montanhas áridas da região.



"Quase todos nós conhecemos Tyre por sua morte trágica e brutal nas mãos da força pública em Memphis. O que talvez não conheçamos são as percepções sobre sua vida por meio de sua arte", comentou em entrevista coletiva o diretor artístico do festival, Neville Wakefield.



Nichols cresceu na Califórnia, antes de se mudar para o Tennessee, e era apaixonado por fotografia. Registrou pontes, murais, luzes de néon e entardeceres. Na cidade adotiva de Memphis, explorou as relações entre as pessoas e seu ambiente.



- Em busca do tesouro -



A família de Nichols, que só concordou com a instalação dias antes de ela ser revelada ao público, espera que a mesma ajude a aprovar um projeto de lei que visa a limitar os poderes da polícia em postos de controle de veículos na Califórnia.



A proposta visa a apresentar Nichols "como um artista, mostrar seu trabalho, fazer as pessoas reagirem emocionalmente", disse à AFP a fundadora do festival, Susan Davis.



Criado há seis anos, o Desert X convida artistas de todo o mundo a visitar a região de Palm Springs e criar uma nova obra, para que a mesma seja instalada no Vale de Coachella.



Expostas gratuitamente de 4 de março a 7 de maio, as obras estão espalhadas pelo vale, buscando transformar a experiência em uma espécie de "caça ao tesouro", explicou Susan.



Vários projetos expostos neste ano evocam a escassez hídrica, a degradação do meio ambiente e a crise climática, bem como questões sociais.