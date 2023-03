O Partido da Reforma, da primeira ministra da Estônia, Kaja Kallas, venceu neste domingo as eleições gerais, com 31,6%, contra 16% para o Ekre, de extema direita, após a apuração quase total dos resultados.



Para permanecer no poder, o partido de centro-direita terá que voltar a formar uma coalizão com um ou mais dos partidos que entraram no parlamento do Estado báltico, de 101 cadeiras.