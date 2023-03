Filho do presidente colombiano nega acusações de corrupção

Nicolás Petro, filho do presidente da Colômbia, negou neste domingo as acusações de corrupção e ligação com narcotraficantes denunciadas pela imprensa local, pelas quais é investigado.



"Estou em total disposição de comparecer perante as entidades de controle e confirmar minha inocência. O dinheiro em questão não é procedente da máfia, da corrupção, nem de nenhuma atividade ilícita", afirmou Petro, deputado do departamento do Atlântico (norte) pelo movimento esquerdista do presidente Gustavo Petro.



Em entrevista à revista "Semana", a ex-mulher de Nicolás Petro, Day Vásquez, acusou o deputado de ter ligação com narcotraficantes e contrabandistas, além de receber dinheiro para a campanha presidencial de Gustavo Petro que, na verdade, usava para custear uma vida de luxo, segundo ela, às custas de seu pai.



Às revelações da Semana, somaram-se outros veículos de comunicação, que divulgaram extratos bancários dando conta de gastos mensais superiores ao do salário de um deputado.