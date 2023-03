Empresário é acusado de envolvimento em assassinato de jornalista em Camarões

Jean Pierre Amugu Belinga, um influente empresário de Camarões, foi acusado neste sábado (04) de envolvimento no assassinato de Martínez Zogo, jornalista sequestrado, torturado e morto em 22 de janeiro.



Charles Tchoungang, advogado do empresário próximo de vários ministros e altos funcionários, informou à AFP que Belinga foi preso em 6 de fevereiro.



Ele compareceu na sexta-feira (03) a um tribunal militar da capital, Yaoundé, e depois foi detido provisoriamente. Uma fonte do tribunal militar, sob condição de anonimato, confirmou esta informação à AFP.



Um jornalista da AFP no local constatou que vários outros suspeitos neste caso também foram apresentados ao tribunal militar na noite de sexta-feira.



Belinga foi levado para "a prisão central de Kondengi" depois de ter comparecido "perante um juiz de instrução do tribunal militar", informou uma nota do grupo de comunicação de sua propriedade.



Arsène Salomon Mbani Zogo, de 50 anos, foi sequestrado em 17 de janeiro em frente a um posto policial no subúrbio da capital. Também conhecido como "Martínez", foi encontrado morto após cinco dias.



"Está claro que seu corpo sofreu abusos graves", anunciou o governo.



Martínez Zogo denunciava casos de corrupção, nos quais Belinga - proprietário de várias empresas dos setores bancário, financeiro, imobiliário, comunicação social e de seguros - estava frequentemente sob suspeita.