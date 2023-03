Irã registra novos casos de intoxicação de estudantes

Novos casos de intoxicação de estudantes iranianas foram relatados neste sábado (04) em pelo menos cinco províncias, segundo a imprensa local. Estes eventos misteriosos comovem o país há várias semanas.



As agências de notícia Tasnim e Mehr informaram que dezenas de meninas foram levadas para hospitais das províncias de Hamedan (oeste), Zanjan e Azerbaijão Oriental (noroeste), Fars (sul) e Alborz (norte). Apesar dos problemas respiratórios, náuseas e dores de cabeça, o estado de saúde das alunas não é grave.



Centenas de casos de envenenamento por gás foram registrados nos últimos três meses em diversos estabelecimentos, principalmente na cidade sagrada de Qom. Os pais das jovens pedem providências às autoridades.



O presidente iraniano Ebrahim Raisi ordenou na sexta-feira (03) aos Ministérios do Interior e de Inteligência que "impeçam a conspiração do inimigo, que pretende criar o medo e desespero na população". O líder não indicou, entretanto, a identidade deste "inimigo".



A diplomacia alemã lançou na sexta-feira um apelo para o esclarecimento de "todos os casos". As autoridades iranianas criticaram o ato como ingerência nos assuntos do país.



O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também pediu uma "investigação transparente" e que as conclusões sejam públicas.



O governo anunciou uma investigação sobre a origem do envenenamento, mas nenhuma prisão foi feita até o momento.



Na semana passada, um funcionário do Ministério da Saúde afirmou que "algumas pessoas" tentavam "fechar todas as escolas, especialmente as femininas". Esta versão não foi confirmada por outros funcionários.