Biden condecora 'herói' afro-americano da Guerra do Vietnã

O presidente Joe Biden concedeu, nesta sexta-feira (3), a mais alta honraria militar dos Estados Unidos para Paris Davis, um oficial afro-americano de 83 anos cujos feitos no Vietnã caíram no esquecimento durante décadas.



Ele é um "verdadeiro herói de nossa nação", disse o presidente ao entregar a "Medalha de Honra" ao herói de guerra e lembrar que ele cresceu em um país corroído pela segregação racial.



"Aos olhos da lei, ele era menos que uma pessoa", mas Paris Davis se comprometeu "a servir um país que, em muitos lugares, se negou a servir pessoas com a sua aparência", disse o presidente.



Um dos primeiros oficiais negros das forças especiais americanas, conhecidos como Boinas Verdes, Paris Davis foi, segundo a Casa Branca, condecorado pela "coragem" de suas ações em 17 e 18 de junho de 1965, na região de Bong Son, leste do Vietnã.



O presidente descreveu os feitos do jovem oficial e contou como ele liderou o assalto de um grupo de combatentes sul-vietnamitas, no coração da selva, lutando corpo a corpo.



Acrescentou que Davis participou do heroico resgate de seus companheiros alcançados por fogo inimigo em meio a plantações de arroz, que os carregou nas costas até que estivessem a salvo, e se recusou a ser evacuado mesmo estando ferido.



Joe Biden ressaltou que, "tristemente", essas façanhas não lhe renderam de imediato a "Medalha de Honra", embora ele tenha recebido outras distinções. De fato, o Exército americano extraviou o expediente em duas ocasiões.



Ao falar sobre a longa demora da condecoração, um de seus companheiros de equipe cogitou, em entrevista ao jornal The New York Times, se Paris Davis não teria sido vítima de discriminação racial.



Por sua vez, o ex-boina verde declarou, na quinta-feira, à emissora CNN que "não passaria 50 anos pensando" na medalha que, de qualquer forma, não havia chegado.



Davis também não se define como um "pioneiro" por ter sido um dos primeiros negros das forças especiais e considera que o país tem sido "bom" com ele.



Depois de deixar o Exército em 1985, Paris Davis publicou um pequeno jornal na Virgínia, estado situado ao sul do Distrito de Colúmbia, onde fica a capital Washington.



THE NEW YORK TIMES COMPANY