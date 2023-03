Biden teve extirpada com sucesso pequena lesão cancerosa na pele em fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, se submeteu a uma operação em fevereiro para a retirada de uma "pequena" lesão na pele, na região do tórax, que resultou ser cancerosa, informou seu médico nesta sexta-feira (3).



Trata-se de um carcinoma basocelular removido com sucesso que "não tende a aumentar nem a causar metástase", afirmou o médico do presidente, Kevin O'Connor, em um boletim tornado público pela Casa Branca, e no qual o médico acrescenta que Biden "não requer mais tratamento".



"O local da biópsia cicatrizou muito bem" e o presidente continuará sob "vigilância dermatológica", disse O'Connor no boletim divulgado nesta sexta.



O carcinoma basocelular é diferente de outros tipos de câncer de pele "mais graves, como o melanoma ou o carcinoma de células escamosas".



A lesão foi extirpada durante um check-up médico a que o presidente se submeteu em 16 de fevereiro, depois do qual Biden foi declarado "saudável, vigoroso, apto para exercer suas funções", segundo avaliação feita por O'Connor após o exame médico.



Na ocasião, o médico explicou que Biden se expôs "muito tempo ao sol em sua juventude" e teve extirpados cânceres de pele não melanoma localizados.



Espera-se que o presidente anuncie em breve sua candidatura à reeleição nas presidenciais de 2024.