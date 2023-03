EUA anuncia novo pacote de US$ 400 milhões à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (3), um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).



A nova ajuda contempla munição para os sistemas de lançamento de foguetes Himars usados pelas forças da Ucrânia, bem como para os blindados do tipo Bradley e outros equipamentos americanos já fornecidos, segundo um comunicado do Departamento de Estado.



"Apenas a Rússia pode pôr fim à sua guerra hoje. Enquanto a Rússia continuar e for necessário, estaremos unidos por trás da Ucrânia para reforçar seu Exército no terreno, para que a Ucrânia esteja na posição mais forte possível na mesa de negociações", acrescenta o texto.



O anúncio coincide com a visita à Casa Branca do chanceler alemão, Olaf Scholz, que, entre outras coisas, deve discutir a situação na Ucrânia e a coordenação bilateral de assistência.



Primeiro país a liberar ajuda para a Ucrânia, os Estados Unidos entregaram ou prometeram mais de US$ 32 bilhões (cerca de R$ 167 bilhões) em armamentos diversos às forças de Kiev desde o começo da ofensiva russa, em fevereiro de 2022.