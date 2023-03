ONU e Alemanha exigem investigação sobre envenenamento de meninas no Irã

A ONU e a Alemanha exigiram, nesta sexta-feira (3), uma "investigação transparente" para esclarecer "todos os casos" de envenenamento de meninas em escolas no Irã.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu "uma investigação transparente" e conclusões públicas.



"Estamos muito preocupados com as acusações de que meninas são atacadas, deliberadamente, no que parecem ser circunstâncias misteriosas", declarou a porta-voz do órgão, Ravina Shamdasani, à imprensa em Genebra.



"A informação sobre as estudantes envenenadas no Irã é chocante", tuitou pouco antes a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.



"Todos os casos devem ser esclarecidos", frisou.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, por sua vez, que está em contato com autoridades sanitárias do Irã e com profissionais de saúde para tratar do tema.



A agência também está usando "outros meios para entender melhor o que aconteceu para ter melhores evidências", declarou sua porta-voz, Margaret Harris.



A imprensa iraniana relatou centenas de casos de intoxicação por via respiratória de meninas com idades em torno dos 10 anos em escolas de Qom desde o final de novembro. Algumas delas foram hospitalizadas.



O governo relatou novos casos, esta semana, em Teerã.



As autoridades iranianas disseram que esses envenenamentos estariam sendo causados por indivíduos que se opõem à escolarização de meninas, mas, até agora, ninguém foi preso.



Esses casos causaram uma onda de indignação no país, onde o silêncio das autoridades foi criticado, apesar do número cada vez maior de instituições afetadas.



