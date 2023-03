Novo dia de protestos na Grécia após tragédia ferroviária

Gritando "assassinos", milhares de pessoas expressaram indignação em Atenas, nesta sexta-feira (3), pelo acidente de trem que matou 57 pessoas e expôs as deficiências crônicas da rede ferroviária grega.



"É uma vergonha o que aconteceu", disse Maria Psachelis na manifestação, com lágrimas nos olhos.



"Estamos cheios de ódio e não podemos aceitar que, no ano de 2023, ocorra uma tragédia dessas, com dezenas de mortes, incluindo muitos estudantes", disse Angelos Thomopoulos, líder de um sindicato estudantil.



"Hoje saímos às ruas para pedir que as responsabilidades sejam assumidas e que nada seja escondido, ou disfarçado", acrescentou.



Mais de 5.000 pessoas, segundo a polícia, marcharam gritando "assassinos" e escreveram esta palavra em letras vermelhas nas janelas da sede da companhia ferroviária Hellenic Train, na capital grega.



Antes, os manifestantes fizeram um minuto de silêncio em frente ao Parlamento, no terceiro dia de luto nacional.



Em Lárissa, cidade mais próxima do local do acidente ocorrido na noite de terça-feira, e em Patras, cidade do Peloponeso (sudoeste), centenas de pessoas também protestaram.



Uma nova manifestação está prevista para a noite em Tessalônica, a segunda maior cidade do país, onde muitas das vítimas estudavam.



A indignação da população não diminui, apesar do "mea culpa" do governo, que admitiu falhas crônicas no sistema ferroviário, relacionadas com a tragédia.



Nesta sexta-feira, os sindicatos ferroviários organizaram uma greve pelo segundo dia consecutivo, para denunciar "a falta de respeito que os governos têm demonstrado ao longo dos anos para com as ferrovias gregas, que conduziu" a esta catástrofe.



A polícia anunciou que a estação de Lárissa foi alvo de uma operação nesta sexta-feira para a apreensão de documentos que ajudem a determinar as causas do acidente.



Uma fonte judicial disse que as investigações pretendem determinar possíveis responsabilidades criminais de integrantes da diretoria da Hellenic Train Company, que pertence à empresa pública italiana Ferrovie Dello Stato Italiano (FS).



- Diretor de estação novato -



A Justiça tenta entender por que um trem com 342 passageiros e 10 trabalhadores foi autorizado a seguir no mesmo trilho que um trem de carga, na linha entre Atenas e Tessalônica.



O diretor da estação de Lárissa, de 59 anos, foi detido depois do acidente e acusado de homicídio culposo e de provocar ferimentos graves. O advogado de defesa afirmou que o cliente admitiu o "erro", mas também mencionou outros fatores.



"Meu cliente assumiu sua parte da responsabilidade. Mas não devemos nos concentrar em uma árvore, quando atrás existe uma floresta", afirmou o advogado Stefanos Pantzartzidis.



O canal de televisão estatal ERT informou que o diretor da estação havia sido nomeado há apenas 40 dias, após um treinamento de apenas três meses.



Se for considerado culpado, ele pode ser condenado à prisão perpétua.



- 'Mea culpa' do governo -



"Os atrasos (na modernização das ferrovias) têm origem nas deficiências crônicas do setor público grego, durante décadas de fracassos", afirmou o porta-voz do governo, Yannis Oikonomou, na quinta-feira.



O novo ministro dos Transportes, Giorgos Gerapetritis, pediu perdão às famílias das vítimas e que se faça uma "autocrítica completa do sistema político e do Estado". Seu antecessor pediu demissão após a tragédia.



O presidente do sindicato de maquinistas OSE, Kostas Genidounias, afirmou que toda a sinalização na linha do acidente "é feita manualmente". "Desde o ano 2000, os sistemas não funcionam", afirmou.



Representantes sindicais da Hellenic Train apresentaram um alerta há três semanas. "Não devemos esperar o acidente acontecer para observar os responsáveis com suas lágrimas de crocodilo", afirmaram.



A Hellenic Train foi vendida em 2017 para o grupo italiano Ferrovie dello Stato Italiane como parte do programa de privatizações exigido pelos credores da Grécia durante a crise econômica do país (2009-2018).