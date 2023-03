Kremlin faz alerta contra mais entregas de armas à Ucrânia

Novas entregas de armas dos países ocidentais prolongarão o conflito na Ucrânia, advertiu o Kremlin nesta sexta-feira (3), antes de uma reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chefe de Governo da Alemanha, Olaf Sholz.



"Constatamos que os Estados Unidos prosseguem com a política de aumentar as entregas de armas à Ucrânia e de persuadir seus protegidos para que façam o mesmo", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a reunião prevista entre Biden e Scholz.



O fornecimento de armas "não terá um impacto decisivo no resultado da ofensiva (na Ucrânia), mas é óbvio que prolongará este conflito, com tristes consequências para o povo ucraniano", acrescentou.



"Isto representa um peso significativo para a economia destes países e tem um efeito negativo no bem-estar dos cidadãos destes países, incluindo a Alemanha", afirmou o porta-voz do Kremlin.



O encontro entre Biden e Sholz é visto como uma oportunidade de enviar à Rússia e China uma mensagem de unidade após um período delicado entre os dois principais países de apoio a Kiev.



O porta-voz do chanceler alemão disse que a reunião terá o objetivo de debater a evolução do conflito na Ucrânia e o apoio que os aliados podem oferecer ao país.