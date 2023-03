Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quinta-feira, ainda impulsionados pelos bons indicadores chineses e pelo aumento da demanda americana por gasolina, mas não conseguiram sair do corredor em que evoluem há meses.



O barril do Brent para maio subiu 0,52%, fechando a US$ 84,75, e o do WTI para abril, 0,60%, a 78,16 dólares.



"Parece que a reabertura da economia chinesa, após quase três anos de bloqueio rígido, começa a dar frutos", estimou Tamas Varga, da PVM Energy, que vê os preços permanecendo em margens estreitas, uma vez que "a preocupação persistente com a inflação irá frear qualquer recuperação prolongada em um futuro próximo".