Vítima de acidente de trânsito nos EUA é salva por tecnologia do iPhone

Um homem dirigia à noite por uma estrada da Flórida quando perdeu o controle de seu automóvel após desviar de um animal. O veículo capotou em um canal próximo e ele ficou preso, sendo salvo por seu iPhone, contou nesta quinta-feira (2) à AFP o assistente do departamento do xerife local, John Budensiek.



Agentes do condado de Martin receberam na noite desta terça-feira uma chamada contendo uma mensagem automática. "O dono deste iPhone sofreu um acidente de carro grave e não está atendendo o telefone. A localização de emergência é latitude 27,1195, longitude -80,481, com um raio de busca estimado de sete metros", informava a mensagem, que se repetia em loop.



Quando chegaram ao ponto indicado, perto da localidade rural de Indiantown, os agentes encontraram o veículo capotado na água e seu motorista, 38 anos, imobilizado e com sinais de hipotermia.



A chamada salvadora partiu de uma nova tecnologia do iPhone 14. O modelo mais recente da Apple é capaz de detectar acidentes de trânsito e enviar uma mensagem de áudio aos serviços de emergência com as coordenadas do local, caso o proprietário não cancele essa função em 20 segundos.



"O homem estava sozinho, e seu carro, submerso", contou Budensiek. "Se aquele telefone não tivesse feito a chamada, a chance era grande de ele não ter sido encontrado antes do amanhecer, cinco horas mais tarde", indicou o assistente do xerife. "Estamos no sul da Flórida, de forma que há animais nesses canais, como jacarés e cobras, que poderiam representar um perigo a mais."



Os agentes conseguiram retirar o motorista do veículo e transferi-lo para um hospital, onde ele foi atendido com ferimentos leves.