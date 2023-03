Candidato de oposição denuncia 'fraudes' maciças nas eleições da Nigéria

O candidato que ficou em segundo nas eleições presidenciais da Nigéria, Atiku Abubakar, denunciou, nesta quinta-feira (2), fraudes em larga escala e uma "violação da democracia" na apuração que proclamou como vencedor o candidato do partido no poder, Bola Tinubu.



"As manipulações e fraudes desta eleição são sem precedentes na história de nossa nação", declarou Abubakar, candidato do Partido Democrático do Povo (PDP), em uma coletiva de imprensa em Abuja, a capital do país.



"Não entendo por que a autoridade eleitoral estava tão apressada para concluir a contagem e anunciar os resultados, diante da quantidade de denúncias e de irregularidades" registradas, acrescentou. "Trata-se de uma violação da democracia", ressaltou.



Segundo o dirigente opositor do país mais populoso da África, os resultados oficiais estavam "grosseiramente direcionados" em favor de Tinubu, do partido governante Congresso de Todos os Progressistas (APC, na sigla em inglês).



A Comissão Nacional Eleitoral proclamou Tinubu, de 70 anos, vencedor, com 36% dos votos (8,8 milhões), no pleito realizado 25 de fevereiro.



Em segundo lugar ficou o ex-vice-presidente Abubakar, de 76 anos, com 29%, e em terceiro Peter Obi, de 61 anos, favorito entre os jovens, com 25%.



Obi também denunciou que houve fraude nas eleições e anunciou que questionaria os resultados na Justiça. Por sua vez, Abubukar disse que estava esperando "o conselho" de seus advogados para decidir se faria o mesmo.



"Não se trata apenas de mim, são vocês, o futuro da Nigéria e da juventude", acrescentou, pedindo que seus simpatizantes evitassem qualquer tipo de reação violenta.



Desde o retorno da democracia em 1990, as eleições organizadas na Nigéria têm sido constantemente manchadas por denúncias de fraude e enfrentamentos violentos.



Na quarta-feira, Tinubu convidou seus adversários a somar esforços para "começar a reconstruir juntos o nosso lar nacional".