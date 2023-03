Avalanche deixa três mortos e quatro feridos no Canadá

Três heli-esquiadores, todos estrangeiros, morreram em uma avalanche nas Montanhas Rochosas de Kootenay, no oeste do Canadá, aumentando para 12 o total de mortes por deslizamentos de neve nesta temporada, informou a polícia nesta quinta-feira (2).



Outras quatro pessoas, incluindo um guia, ficaram feridas quando um grupo de 10 integrantes ficou preso por volta do meio-dia de quarta-feira na área de Panama Mountain Resort, a 160 quilômetros a oeste de Calgary, disse o cabo da Real Polícia Montada Canadense, James Grandy, em um e-mail enviado à AFP.



Os feridos, alguns dos quais estão em estado grave, foram transferidos de avião a um hospital na região de Invermere e devem sobreviver, acrescentou.



Os nomes e nacionalidades dos envolvidos não serão divulgados até que seus familiares sejam notificados.



Este inverno no hemisfério norte tem sido um dos piores em vítimas fatais em avalanches na província da Colúmbia Britânica. Entre os mortos estão dois policiais que estavam fora de serviço e dois irmãos.



A ONG Avalanche Canada emitiu um alerta no início de janeiro sobre os riscos de "avalanches grandes e destruidoras" devido à cobertura de neve instável.