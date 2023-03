Petrobras teve lucro recorde em 2022

A Petrobras registrou em 2022 um lucro recorde de R$ 188 bilhões, beneficiada pelo aumento global dos preços do petróleo.



O resultado, divulgado pela empresa na noite de quarta-feira (1º), representa um recorde histórico para uma empresa brasileira, marca antes ostentada pela mineradora Vale em 2021.



No quarto trimestre, o lucro líquido da petroleira estatal chegou a R$ 43,3 bilhões, 6% a menos que no período imediatamente anterior.



Além disso, a diretoria da Petrobras aprovou nesta quinta-feira o pagamento de um dividendo de R$ 2,74 por ação, no valor total de R$ 35,8 bilhões.



A Petrobras esteve sob pressão durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que mudou o presidente da empresa quatro vezes em quatro anos devido ao mal-estar gerado com o aumento dos preços dos combustíveis.



O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou um político do Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-senador Jean Paul Prates, de 54 anos, advogado e economista de formação, para dirigir a Petrobras.



A política de preços da empresa também está no centro das preocupações do novo governo.



Lula criticou nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a distribuição de dividendos da empresa pela atividade de 2022, alegando que a estatal deveria ter investido mais no país.



"Não podemos aceitar essa ideia (...). Deveria ter investido metade (dos dividendos) no crescimento econômico do país", declarou o presidente.



"As empresas brasileiras têm que pensar primeiro neste país, para depois pensar nos lucros e nos acionistas. Daqui para frente será assim", acrescentou.



Prates, que tem 30 anos de experiência nos setores de petróleo, gás natural, biocombustíveis e energias renováveis, dará sua primeira entrevista coletiva à frente da petroleira na tarde desta quinta-feira.



O Ministério da Fazenda anunciou na terça-feira o restabelecimento parcial do imposto sobre os combustíveis, que havia sido cancelado no governo Bolsonaro para combater a inflação às vésperas das eleições.



Para controlar o um aumento nos postos, a Petrobras anunciou uma redução de preços.