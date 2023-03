Apoio a Petro cai após seis meses de governo na Colômbia

A aprovação do governo de Gustavo Petro caiu após seis meses no poder, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (2).



De acordo com a sondagem da empresa Invamer, 51% dos entrevistados desaprovaram a gestão do presidente em fevereiro, ante 44% que rejeitaram suas políticas na medição de dezembro.



Desde que chegou ao poder, em 7 de agosto, o apoio ao Petro também caiu, passando de 48%, há dois meses, para atuais 40%.



O primeiro governo de esquerda da história da Colômbia iniciou seu mandato de quatro anos com uma imagem positiva de 56%, percentual que vem caindo, em meio à discussão sobre uma ambiciosa bateria de reformas que Petro pretende implementar.



É a primeira vez que a rejeição ao governo supera o apoio, segundo este estudo.



Os entrevistados desaprovaram em 49% a política de "paz total", por meio da qual Petro espera pôr fim a mais de meio século de conflito interno, contra 39% que disseram que a iniciativa está no "caminho certo", e 12% não sabem, ou não responderam.



O desemprego (39%) é a principal preocupação dos entrevistados, seguido do item "outros" (24%), que inclui, por exemplo, crianças desamparadas, educação, tráfico de drogas e saúde.



Nessa pesquisa, realizada entre 17 e 26 de fevereiro, 1.200 pessoas foram entrevistadas nas principais cidades da Colômbia. A margem de erro de 2,83%.