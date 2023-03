Mais de 2t de cocaína foram encontradas na costa da França desde domingo

Mais de duas toneladas de cocaína embrulhadas em sacos foram encontradas na costa norte da França desde domingo (26), com um valor estimado em quase 150 milhões de euros (em torno de 825 milhões de reais) - informou nesta quinta-feira (2) uma fonte próxima ao caso.



Vários sacos com cerca de 850 kg de cocaína foram encontrados no domingo na praia de Réville (noroeste) e, ontem, novos pacotes surgiram mais ao norte, na costa da comuna de Vicq-sur-Mer, uma carga estimada em 1,5 tonelada, segundo a fonte.



Ao todo, são 2,3 toneladas de cocaína, um número "histórico", acrescentou.



A promotoria de Cherbourg abriu uma investigação no início da semana, que tentará esclarecer a origem e a trajetória dos pacotes.



Eles podem ter sido atirados ao mar propositalmente para evitar um controle ou até mesmo terem caído de embarcações devido ao mau tempo, explicaram fontes na investigação.



A Prefeitura marítima anunciou que novas aeronaves e patrulhas marítimas foram mobilizadas para examinar a área.



Não é a primeira vez que cocaína é encontrada em praias francesas. Apreensões da droga já foram realizadas em San Juan de Luz (sudoeste) e Camaret (noroeste), em 2019; em Berck (norte), em 2022; e no porto de Le Havre (norte), no mês passado.



Em 2022, a França apreendeu cerca de 156,7 toneladas de drogas, um nível "histórico", incluindo 27 toneladas de cocaína, indicaram autoridades na quarta-feira.