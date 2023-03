A União Europeia (UE) anunciou, nesta quinta-feira (2), que vai destinar mais de 800 milhões de euros (em torno de R$ 4,4 bilhões) para programas de proteção marinha em 2023, no início da Conferência Mundial Our Ocean ("Nosso Oceano"), que acontece no Panamá.



"Na Conferência Our Ocean no Panamá, a UE confirma seu firme compromisso com a governança internacional dos oceanos, ao anunciar 39 compromissos de ação para o ano de 2023. Essas ações serão financiadas com 816,5 milhões de euros", informou a UE em um comunicado.